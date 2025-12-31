 Viva for Life : 144 heures de radio pour plus de 8.9 M€ collectés

Du côté de la RTBF, la mobilisation pour Viva for Life 2025 s’est articulée autour d’un format désormais emblématique : 144 heures d’antenne radio en continu. Du 17 au 23 décembre, les animateurs Ophélie, Fanny et Walid ont assuré la programmation, les échanges et la réception des témoignages au sein du cube installé pour l’occasion, devenant les voix de cette treizième édition. Pendant six jours et six nuits, les antennes de la RTBF ont relayé en direct les appels aux dons, les reportages, les défis citoyens et les récits de terrain.

L’implication des animateurs à l’antenne, la couverture régionale étendue et le retour constant des auditeurs ont permis de maintenir une tension mobilisatrice pendant toute l’opération.