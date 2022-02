4 4e position des radios les plus écoutées sur le Net derrière France Inter, RMC et franceinfo. En janvier, elle a généré 16 855 735 écoutes actives. Présente pour la première fois dans le classement mensuel de l' ACPM , RTL se classe à laposition des radios les plus écoutées sur le Net derrière France Inter, RMC et franceinfo. En janvier, elle a généré 16 855 735 écoutes actives.

