3 candidats (Florent Chatain, Maïa Wirgin et Sibyle Veil) ont présenté leur projet stratégique . La décision de nomination sera rendue publique au plus tard le lundi 16 janvier 2023. Le Président de Radio France est nommé par l'Arcom pour une durée de 5 ans.

