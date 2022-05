franceinfo se mobilise pour la Journée de l'Europe

Défis environnementaux, démocratie, respect des droits fondamentaux, place de l’U.E. dans le monde... Alors que de nombreux enjeux se présentent au carrefour de l’Europe et dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, EuropaNova, franceinfo et L’Express, organisent la conférence "Europe 2050". De 13h à 20h30, au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, l’événement pose ces multiples enjeux autour de quatre tables rondes et quatre grandes conversations, avec des acteurs européens de premier plan, afin d’imaginer le futur de l’Europe à horizon 2050.

Cette journée tournée vers l’avenir de l’Europe avec des décryptages, échanges, éclairages, regards croisés et partage d’expertises se terminera à 20h par une émission spéciale "Demain l'Europe" avec franceinfo, RFI et France 24, en quadruple diffusion.