franceinfo : première plateforme d’actualité en mars 2020

franceinfo est la première plateforme d’information en mars 2020 avec 29,7 millions de visiteurs uniques sur ordinateur, smartphone et tablette, et gagne plus de 10 millions de visiteurs uniques en un an (+ 55%). Plus d’un internaute sur deux s’est informé sur franceinfo en mars. franceinfo confirme sa place de leader sur le mobile avec 22.7 millions de visiteurs uniques, avec une augmentation de plus de 8 millions de visiteurs uniques en un an (+ 58%). franceinfo maintient également sa position de plateforme d'actualité la plus consultée au quotidien avec 4.3 millions de visiteurs uniques en moyenne chaque jour et gagne 1.7 million de visiteurs uniques en un an (+ 69%). franceinfo enregistre également une forte progression en nombre de visites avec plus de 277 millions de visites en mars, soit une évolution de +114% en un an.