franceinfo et Astrapi recompensés pour le webinaire "Salut l'info ! : le direct"

Le 28 mars 2023, en direct du studio 221 de la Maison de la Radio et de la Musique, Estelle Faure, journaliste à franceinfo, Rémi Chaurand et Agathe Guilhem, journalistes à Astrapi, faisaient découvrir aux plus jeunes les coulisses de leur podcast "Salut l’info !" et du métier de journaliste : qu'est-ce qu'une information ? D'où viennent-elles ? Comment vérifier qu'elles sont vraies ? Qu'est-ce qu'une source ?...Cet événement virtuel et interactif de 45 minutes a réuni près de 33 000 élèves. Il est accessible en replay ICI