franceinfo : 2e radio à Paris

Avec une part d’audience de rentrée historique à 7.0% (+ 0.7% en un an) et une durée d’écoute à 61 minutes, franceinfo réalise une bonne rentrée en Île-de-France. Dans la capitale, franceinfo réunit 234 000 auditeurs quotidiens et atteint 12.5% d’audience cumulée. La chaîne affiche une part d’audience à 10.9%. Elle se positionne comme la2e radio à Paris.

Sur Paris et sa petite couronne, franceinfo rassemble 652 000 auditeurs quotidiens, soit 11.3% d’audience cumulée et enregistre une part d’audience à 8.1%.