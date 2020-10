franceinfo : 1ère plateforme d’actualité en août 2020

franceinfo est la première plateforme d’information en août 2020 avec 24 millions de visiteurs uniques sur ordinateur, smartphone et tablette, et gagne 2,6 millions de visiteurs uniques en un an (+12%). Le média global maintient également sa position de plateforme d'actualité la plus consultée au quotidien avec 3.4 millions de visiteurs uniques en moyenne chaque jour et gagne 725 000 visiteurs uniques en un an (+27%).

La marque confirme sa place de leader sur le mobile avec 19.6 millions de visiteurs uniques, avec une augmentation de plus de 2 millions de visiteurs uniques en un an (+12%) selon Médiamétrie / Netratings (Audience Internet Global – août 2020)