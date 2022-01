eStat Podcast : près de 180 millions d'écoutes en décembre

En France uniquement,139.5 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés au cours de ce même mois de décembre, en progression également de 5.1 millions vs novembre 2021. France Inter (46 464 000), France Culture (37 439 000) et RTL (29 265 000) composent le trio de tête de ce classement eStat Podcast de Médiamétrie.

Trois émissions se distinguent particulièrement en décembre car elles ont enregistré plus de 10 millions d'écoutes ou de téléchargements : Les Grosses Têtes sur RTL (17 301 000), "L'After Foot" sur RMC (16 277 000) et "Hondelatte raconte" sur Europe 1 (11 157 000).