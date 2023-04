eStat Podcast : les replays les plus écoutés en mars

En mars, le Top 5 des replays les plus écoutés ou téléchargés n'évolue pas par rapport au mois de février. Le classement est identique, avec néanmoins des scores en baisse : "Les Grosses têtes" sur RTL (16 344 000), "L'After Foot" sur RMC (16 121 000), "Hondelatte raconte" sur Europe 1 (9 167 000), "C'est encore nous !" sur France Inter (7 283 000) et "Affaires sensibles" sur France Inter (6 520 000).

France inter justement : elle est toujours la station qui génère le plus grand nombre d'écoute et de téléchargements : 47 923 000. Loin derrière, mais au-dessus des 30 millions, RTL (32 225 000) et RMC (30 428 000).

Pas de bouleversement dans le bas du classement, hormis deux places gagnées par FIP et deux places perdues pour Radio FG.