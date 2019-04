Zetta, la solution logicielle pour l’ultraproximité €

Au fil de son développement et bien que diffusant ses programmes sur sept départements, la station Sweet FM, basée au Mans (Sarthe), a voulu rester au plus près de chaque territoire, afin de ne pas perdre cette ultraproximité qui a fait le succès de la radio. "Nous considérons d’ailleurs que Sweet FM est une radio multidépartementale, et pas régionale", indique son fondateur Wilfrid Tocqueville. "Il était donc crucial de disposer d’une solution logicielle qui nous apporte la souplesse indispensable à la mise en place de cette stratégie."

Avec l’utilisation de Zetta, la station a fait le choix d’une personnalisation efficace, émetteur par émetteur, jusque dans l’ossature même du programme. Outre les écrans publicitaires, les flashes infos, les météos ou chroniques qui sont spécifiques à chaque zone, la station a décidé de pousser la personnalisation jusqu’aux jingles ou aux speaks sur chaque ville couverte. "Nous pouvons donc proposer aux auditeurs d’un secteur donné une station véritablement locale, où qu’ils soient, sans sacrifier l’esthétique et la fluidité du programme. En effet, il ne s’agissait pas d’utiliser des décro-raccro disgracieuses ou de nous limiter à de simples éléments a cappella greffés à des bases musicales, le résultat est bien plus abouti", souligne Wilfrid Tocqueville.