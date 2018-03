Zagreb a reçu la neuvième assemblée plénière de l’ERGA

En tant que Président d’un sous-groupe sur la révision de la directive SMA, le CSA a présenté les activités prévues cette année par ce sous-groupe. Ce travail du CSA se fait en étroite collaboration avec ses homologues allemands et italiens. L’ensemble des membres de ce sous-groupe ont déjà commencé à réfléchir sur les trois axes qui avaient été retenus : l’intégration de nouveaux acteurs dans le champ d’application de la directive ; la réalisation des objectifs de diversité culturelle dans le cadre de la nouvelle directive ainsi que les questions de compétence territoriale qui seront plus particulièrement pilotées par le CSA. Les activités des trois autres sous-groupes relatifs à l’auto- et la co-régulation, le pluralisme externe et interne des médias, et l’échange de bonnes pratiques ont également fait l’objet de discussions entre les membres de l’ERGA.