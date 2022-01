Yacast dresse le bilan musical de l'année 2021

L'année 2021 a débuté avec Dua Lipa et Angèle avec "Fever" et s'est terminée avec Adele pour "Easy on me". L'été a été marqué par la reprise du tube "Iko Iko" de Justin Wellington ou encore par le titre "Never going Home" de Kungs. En 2021, le titre "Save your tears" de The Weeknd est resté n°1 durant 11 semaines, du mois de mars au mois de mai.

En 2021 (semaine 43), Adele avec "Easy on me" est entrée directement en 2e position de l'Airplay hebdomadaire. Le titre "Save your tears" de The Weeknd y a signé un record de longévité : 48 semaines (contre 47 semaines en 2020 avec "Blinding Lights"). Il a été n)1 sur 24 statiosn du panel. "Follow You" du groupe Imagine Dragons faisant pâle figure avec seulement une place de numéro 1 sur 9 stations. The Weeknd est aussi l'artiste le plus classé en 2021 avec 6 titres dans l'Airplay hebdomadaire.