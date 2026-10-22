Xperi exploite désormais les données de 7.7 millions de véhicules connectés

La plateforme AutoStage mesure chaque mois plus de 48 millions d'heures d'écoute radio AM/FM dans les véhicules. L'ajout d'environ 1 million de véhicules porte sa couverture à 7.7 millions de véhicules américains. Les stations disposent de données d'écoute de la veille, publiées quotidiennement, avec des tendances horaires, des analyses par tranche de journée et des cartes géographiques de concentration de l'audience. De nouveaux classements distinguent également les performances des stations en semaine et le week-end. "Une station située dans une petite ville de 20 000 habitants peut désormais consulter ses données d'audience avec la même précision qu'une station de New York ou de Los Angeles", précise Joe d'Angelo. Selon lui, AutoStage publie des données radiophoniques sur plus du double de marchés que tout autre service de mesure d'audience. Ces informations concernent spécifiquement l'écoute en voiture.