Xperi exploite désormais les données de 7.7 millions de véhicules connectés

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Avec 246 marchés supplémentaires, le DTS AutoStage Broadcaster Portal couvre désormais 550 marchés dans 49 États américains. Parmi eux figurent 173 marchés de petite et moyenne taille auparavant peu mesurés. Chaque nouveau marché bénéficie de données issues d'au moins 1 600 véhicules. L'extension concerne notamment Grand Junction (Colorado), Altoona (Pennsylvanie), Ithaca (New York) et Key West (Floride). La Caroline du Nord et le Texas comptent chacun 17 nouveaux marchés. Dans l'Ohio, la couverture a plus que doublé, tandis que le Wyoming accède pour la première fois au service, à Cheyenne. "Jusqu'à présent, les données radio fiables étaient surtout un avantage réservé aux grands marchés. Le portail AutoStage change cela en apportant des informations exploitables sur l'écoute à des radiodiffuseurs qui n'en disposaient pas", explique Joe D'Angelo, vice-président chargé de la stratégie commerciale et des partenariats chez Xperi.
Plus de 48 millions d'heures d'écoute analysées chaque mois
La plateforme AutoStage mesure chaque mois plus de 48 millions d'heures d'écoute radio AM/FM dans les véhicules. L'ajout d'environ 1 million de véhicules porte sa couverture à 7.7 millions de véhicules américains. Les stations disposent de données d'écoute de la veille, publiées quotidiennement, avec des tendances horaires, des analyses par tranche de journée et des cartes géographiques de concentration de l'audience. De nouveaux classements distinguent également les performances des stations en semaine et le week-end. "Une station située dans une petite ville de 20 000 habitants peut désormais consulter ses données d'audience avec la même précision qu'une station de New York ou de Los Angeles", précise Joe d'Angelo. Selon lui, AutoStage publie des données radiophoniques sur plus du double de marchés que tout autre service de mesure d'audience. Ces informations concernent spécifiquement l'écoute en voiture.
Les groupes radiophoniques exploitent les données pour la publicité
Selon Xperi, les données d'AutoStage sont déjà utilisées dans des transactions publicitaires radiophoniques représentant plusieurs millions de dollars. En juillet 2026, Cumulus Media est devenu le premier client commercial de l'offre Premium. Le groupe, qui exploite 393 stations dans 84 marchés et a réalisé près de 475 millions de dollars de revenus radiophoniques en 2025, utilise désormais le portail sur tous ses marchés locaux. Zoellner Media Group et Seven Mountains Media ont également souscrit à cette formule. Steve Hunter, président de Zoellner Media Group, déclare : "Alors qu'une part croissante de l'écoute passe par les voitures connectées et les tableaux de bord connectés, une meilleure connaissance du comportement des auditeurs contribue à préparer notre secteur pour l'avenir." Il souligne également l'intérêt de ces données pour les clients et les annonceurs.
Des outils gratuits et Premium pour les stations analogiques et numériques
Accessible aux radios analogiques et numériques, AutoStage propose une formule standard gratuite donnant accès aux données trimestrielles des stations. L'offre Premium comprend des classements par tranche horaire, des données quasi instantanées par jour, semaine, mois et trimestre, les 100 titres musicaux les plus diffusés et l'exportation complète des données. Kristin Cantrell, propriétaire de Seven Mountains Media, explique : "En combinant les données agrégées d'écoute en voiture provenant de millions de véhicules connectés avec nos données de streaming et des outils tels que les cartes géographiques d'écoute, nos commerciaux peuvent montrer aux clients les performances réelles d'une station quartier par quartier."