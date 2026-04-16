WorldCast Systems lance une sonde FM/HD pour le monitoring avancé des signaux radio

Dotée d’une interface web intuitive et d’un accès à distance, l’Audemat FM/HD Probe peut être déployée en studio, sur les sites d’émission ou en point de monitoring off-air. Son format compact et son architecture professionnelle sont conçus pour garantir la fiabilité dans des environnements exigeants, tout en facilitant son intégration dans les workflows existants.

Julien Libeau, Business Developer Manager de WorldCast Systems USA, précise : "Alors que la HD Radio continue de se développer sur le marché américain, les diffuseurs ont besoin d’outils précis et fiables pour garantir l’intégrité du signal et la conformité réglementaire. L’Audemat FM/HD Probe a été conçue pour fournir aux ingénieurs une solution de supervision à la fois puissante et intuitive, qui simplifie le contrôle de la HD tout en maintenant le plus haut niveau de performance et de précision".

L’Audemat FM/HD Probe sera officiellement présentée lors du NAB Show.