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Jeudi 16 Avril 2026 - 12:15

WorldCast Systems lance une sonde FM/HD pour le monitoring avancé des signaux radio


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WorldCast Systems annonce le lancement de l’Audemat FM/HD Probe, une solution de monitoring conçue pour répondre aux exigences croissantes des diffuseurs FM et HD Radio. L’outil permet une supervision complète des signaux, du contenu audio et des métadonnées, tout en intégrant des fonctions de conformité et d’analyse en temps réel adaptées aux infrastructures modernes.



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WorldCast Systems annonce le lancement prochain de l’Audemat FM/HD Probe, une solution de monitoring de nouvelle génération dédiée à la qualité, à la conformité et à la performance des diffusions FM et HD Radio. Développée pour répondre aux besoins des diffuseurs HD, la sonde permet une supervision complète des canaux HD1, HD2 et HD3, en complément d’une analyse FM et RDS.
Le système assure une surveillance continue de la présence du signal, des niveaux audio, de l’intégrité des métadonnées ainsi que de l’alignement entre les chemins analogiques et numériques. Cette approche vise à garantir une expérience d’écoute cohérente sur l’ensemble des plateformes de diffusion.


Des outils de mesure pour la conformité et la synchronisation

L’Audemat FM/HD Probe intègre des fonctions avancées de monitoring du masque NRSC ainsi qu’une analyse du spectre en temps réel. Ces outils permettent aux ingénieurs de vérifier la conformité réglementaire et d’identifier rapidement toute dérive hors tolérance. La solution propose également des outils précis de mesure de l’alignement FM/HD. Ces fonctionnalités permettent d’assurer la synchronisation entre les signaux analogiques et numériques, en limitant les écarts de délai audio et en préservant la qualité à l’antenne.


Supervision à distance et continuité opérationnelle

L’équipement offre des capacités de streaming audio et d’enregistrement en temps réel pour les services FM et HD. Les opérateurs peuvent ainsi vérifier les contenus diffusés, analyser les alertes et maintenir une visibilité complète des performances sans intervention sur site. Des notifications d’alarme avancées, envoyées par email et via SNMP, permettent d’être informé immédiatement en cas d’anomalie. Cette réactivité vise à améliorer les délais d’intervention et l’efficacité opérationnelle des équipes techniques.


Une intégration adaptée aux infrastructures existantes

Dotée d’une interface web intuitive et d’un accès à distance, l’Audemat FM/HD Probe peut être déployée en studio, sur les sites d’émission ou en point de monitoring off-air. Son format compact et son architecture professionnelle sont conçus pour garantir la fiabilité dans des environnements exigeants, tout en facilitant son intégration dans les workflows existants.
Julien Libeau, Business Developer Manager de WorldCast Systems USA, précise : "Alors que la HD Radio continue de se développer sur le marché américain, les diffuseurs ont besoin d’outils précis et fiables pour garantir l’intégrité du signal et la conformité réglementaire. L’Audemat FM/HD Probe a été conçue pour fournir aux ingénieurs une solution de supervision à la fois puissante et intuitive, qui simplifie le contrôle de la HD tout en maintenant le plus haut niveau de performance et de précision".
L’Audemat FM/HD Probe sera officiellement présentée lors du NAB Show.

Tags : Audemat, FM, monitoring, monitoring FM, signal, WorldCast Systems



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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