Way To Go Radio : le DAB+ offre de nouvelles fonctionnalités

Le WorldDAB fournit des solutions spécifiques et des conseils sur tous les aspects du passage de la radio analogique à la radio numérique. Cela comprend la réglementation, l'octroi de licences, les essais techniques, l'établissement de réseaux, la commercialisation ou encore la production de nouveaux contenus pour la radio numérique terrestre. Dans les prochains mois, plus de 15 villes devraient voir le lancement du DAB+, dont Toulouse, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Saint-Étienne, Tours, Orléans et Poitiers. D'ici 2020, ce sont 70% de la population française qui sera couverte par les signaux DAB+.

Le point en France et en Europe avec notre journaliste, Andy Leve qui a interrogé le président du WorldDAB, Patrick Hannon. Dans cet entretien, il aborde les développements et les défis du DAB+ et décrit les "cinq C".