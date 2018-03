Vos auditeurs sont aussi des fans de l'eSport

Les jeux en ligne ont rassemblé près de 35 millions d’internautes en décembre 20171 et les compétitions sportives battent régulièrement des records d’audience TV. Diffuseurs, plateformes et marques l’ont bien compris. Les spectateurs d’eSport ne forment pas un groupe homogène : certains sont friands d’un seul jeu, d’autres sont plus éclectiques. Les amateurs d’eSport ont d’ailleurs des préférences assez variées : parmi les types de jeux appréciés en compétition par les internautes, les jeux de sport arrivent en première position (43%). Mais l’eSport n’est pas l’apanage des fans de sport. Les "FPS" ou jeux de tir à la première personne (34%) et les arènes de bataille (27%) suivent et complètent le podium. Non loin derrière, on retrouve les jeux de cartes en multijoueur, ainsi que les jeux de stratégie en temps réel, de combat, et de rôle.