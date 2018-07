Voici notre sélection de cinq podcasts pour l'été

Vraie pépite de la saison passée, l’émission de Christophe Hondelatte est une vraie réussite. Le journaliste raconte des histoires marquantes, des faits divers ou d’histoires à travers des portraits bien documentés. Coup de coeur pour l’émission hommage consacrée à Pierre Bellemare : Hondelatte raconte 4 moments de la vie de ce grand homme de radio, dont ses premiers pas à Europe 1, archives sonores à l'appui !Immense succès pour ce podcast de France Culture qui a généré 300 000 téléchargements ! Le pitch : un jeune officier de marine, Corentin Tréguier, est chargé de monter une expédition secrète pour retrouver les traces d'un scientifique disparu au bord du fleuve Congo, à la fin du XIXe siècle. Parallèlement, une jeune aventurière est embauchée par un journal belge pour infiltrer la mission, dans l'espoir de doubler les Français et d'asseoir les prétentions coloniales du Royaume. Dépaysement garanti pour les oreilles !Le media qui a raconte l’actualité à la façon des séries (appelés "Obessions") propose ses podcasts. Outre un polar , voici celui consacré au making of du site fondé par d’anciens journalistes de Libération. Dans cette pastille audio, l’équipe raconte ses secrets de fabrication des longues en enquêtes : Lactalis, la fête du stream (consacré à la révolution du streaming) ou encore le Plan D, la série consacrée à Patrick Drahi, l’ogre de SFR. Une bande originale musicale est également proposée pour rythmer ces histoires !Les Jours qui revendique un média sans pub et uniquement sur abonnement lancé un appel aux abonnés pour pérenniser son modèle. L’été est aussi l’occasion de tester cette nouvelle écriture au temps !La journaliste radio propose une revue de Sons hebdomadaire habillée de son extraordinaire voix et de sa verve bien affutée. Elle croque l’actualité avec un ton dont elle seule a le secret. Un podcast hebdomadaire de 10 minutes, disponible en écoute gratuite, sur BoxSons, qui propose d’ailleurs une offre d’abonnement à 5 € / mois, histoire de tester cette grande base de reportages sociétaux sur les plages.