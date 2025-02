Voici le nouveau numéro de RedTech Magazine

Enfin, RedTech Magazine plonge au cœur des nouvelles technologies avec un focus sur les innovations en studio et les outils de diffusion en direct. On y découvre des refontes spectaculaires de studios et une étude académique sur l’héritage méconnu mais déterminant des radios pirates.L’année 2025 s’annonce riche en évolutions pour le secteur. Adopter les avancées du numérique tout en préservant ce qui fait l’âme de la radio, tel est le défi à relever. Retrouvez cette édition en ligne ou téléchargez-la gratuitement et partagez-la avec vos collègues pour ne rien manquer des dernières tendances de l’audio et de la radiodiffusion.