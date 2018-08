Voici la nouvelle grille des programmes de France Bleu

Les 21, 22 et 23 septembre 2018, France Bleu lancera la première édition de "La Rando France Bleu". Placée sous le signe de la gastronomie, cette randonnée – qui aura lieu le dimanche 23 septembre dans 4 villes de France (Paris, Rennes, Nancy et Avignon) – célébrera le sport bien-être et détente, en famille ou entre amis. Dans ces quatre villes, des dégustations seront organisées autour de "La Rando France Bleu". Et toute l’année, la radio mobilisée "sur tous les événements sportifs", retransmettra les compétitions locales et nationales : football, voile, rallye, cyclisme… (l’opération "Le Maillot Bleu" sur le Tour de France, un maillot offert au régional de l’étape et à deux auditeurs passionnés par la petite reine, sera reconduite). Le réseau annonce également des partenariats avec les fédérations françaises de judo, hand-ball, randonnée, surf...