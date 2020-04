Virgin Radio organise sa soirée Electroshock

Kungs, Jonas Blue, The Avener, Synapson, Klingande, Surf Mesa et Trinix réalisent des dj set confinés à découvrir le mardi 14 avril à partir de 21h pour un concert unique de 3h. Cet événement inédit sera diffusé en Facebook Live et sur les réseaux sociaux de la station et évidemment sur Virgin Radio.

"Nous devions initialement organiser une soirée Electroshock en avril. Au vu du contexte, nous avons repensé l’événement pour proposer à nos auditeurs et internautes une expérience inédite à vivre à la maison" a expliqué Freddo Pau, directeur délégué de Virgin Radio.