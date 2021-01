Vers un Shazam de la radio

fondée en 2014, NeuroMedia est une entreprise spécialisée dans l’analyse de données dans le secteur des médias et du divertissement (jeux vidéo, réseaux sociaux, streaming…), pour plus de 500 clients dans le monde. En Belgique, NeuroMedia compte notamment le CIM (Centre d’Information sur les Médias) et la RTBF (on-line et Auvio) parmi ses clients. L’équipe est basée à Liège et compte 9 collaborateurs.