Vers la suppression de la contribution à l’audiovisuel public ?

La contribution à l'audiovisuel "mériterait de disparaître" pour Gérald Darmanin qui estime qu'il s'agit là d'un impôt "assez injuste". "La question se pose de cette redevance télé, d'autant que l'on ne saura plus comment l'adresser" a-t-il souligné ce matin sur RMC. "On peut se poser la question sur la redevance télé"."Je l'ai proposé au président de la République et au Premier ministre. Nous aurons l'occasion de voir ce qu'ils décident (...) "Cela coûte cher d'adresser un impôt seul qui rapporte à peu près 120 euros" (...) "On affecte cet argent à Radio France et à France Télévision, ce qui pose la question de la réforme de Radio France et de France Télévision. C'est donc facile à dire et difficile à faire".