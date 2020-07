VT Consult : une nouvelle émission en voice-track personnalisable

L'équipe, Evan, Sandro, Aline et Laura, se compose d'un animateur, d'un réalisateur-sniper, d'une une coanimatrice et d'une chroniqueuse. (Evan, Sandro, Aline et Laura). Tous les jours, "Evan et la tribu" offriront une émission en voice-track avec des séquences quotidiennes "drôles et originales" facilement personnalisables pour n(importe quelle radio. L'émission est adaptable en Morning entre 06h et 09h et pour un After Work entre 16h et 19h. L'ensemble du contenu est choisi en fonction du format de la radio et promet d'être totalement personnalisé. Ainsi, en plus de leurs séquences décalées, "Evan et sa Tribu" peuvent relayer des opérations antenne et parler de ce qu’il se passe sur la zone desservie par la radio.