VIA, le codec portable de chez Tieline Terrain



Le codec Via se connecte en utilisant un double port LAN Ethernet par les deux modems USB ou le module wifi. Vous pouvez configurer une liaison principale pour votre direct et une liaison de secours en cas de problème. Vous pouvez aussi l’utiliser comme un circuit d’intercommunication. Avec la technologie propriétaire d’agrégation de données Fuse-IP de Tieline, vous allez pouvoir coupler n’importe quelle interface IP de votre choix avec les options suivantes : 2 modems USB ou wifi intégré ou double port Ethernet LAN.

Pour le reporter qui se trouve sur le terrain, c'est un souci en moins de savoir qu'on peut, ici, coupler les données de deux fournisseurs d'accès internet avec les deux modems USB et laisser la technologie Fuse-IP de Tieline gérer automatiquement la capacité de chaque lien.



