Une saison des audiences écourtée en Belgique

La stabilité dont a fait preuve Radio Contact durant cette saison lui confirme son statut de radio transgénérationnelle. Elle occupe la première place du podium sur les 12-24 ans ans avec 21.6% de parts de marché (devant NRJ à 19.1% ), mais aussi sur les 25-54 ans avec 17;1% de parts de marché (devant Nostalgie à 16.6%).

Bel RTL termine la saison sur une belle stabilité. La nouvelle programmation de Bel RTL est parvenue à séduire et convaincre un nouveau public. En effet, Bel RTL enregistre une augmentation de parts de marché sur la cible 12-54 ans, à savoir la population active, ce qui lui confirme le statut de "plus jeune des radios généralistes". Ce faisant, Radio Contact et Bel RTL figurent toutes deux dans le top 4 des radios préférées des Wallons et des Bruxellois.