Une rentrée "Feel Good" sur Radio Contact

Dès 06h, les auditeurs retrouvent Maria, Olivier, Valentino et Gary pour le "Good Morning". L’émission matinale revient avec son lot de nouveautés, dont une version repensée du "Quiz Express" permettant de gagner des montants en cash inédits. De nouveaux rendez-vous, des émissions spéciales et l’énergie de l’équipe rythmeront la tranche. Premier événement de terrain annoncé : le "Grand Barbecue du Good Morning" lce 3 septembre à Durbuy, où 100 auditeurs partageront un moment privilégié avec les animateurs.
L’après-midi, David Antoine reprend les commandes du "15/19" avec son équipe. Entre musique, humour et bonne humeur, l’émission propose un dispositif inédit en collaboration avec VisitWallonia : "Les planques du 15/19".
Réalisée depuis un lieu tenu secret, l’émission invite les auditeurs à identifier l’endroit grâce aux indices donnés à l’antenne.
"La Playlist de Tonton" s’installe
À la demande générale, "La Playlist de Tonton" est reconduite chaque matin et désormais également le week-end de 10h à 11h. Le programme confirme son succès et bénéficiera d’une déclinaison événementielle avec une nouvelle grande soirée dansante réunissant les auditeurs autour de la programmation musicale.
Avec ces rendez-vous phares et de nouvelles expériences interactives, Radio Contact confirme sa volonté de proposer une grille ancrée dans la proximité et l’interactivité. La saison 2025-2026 démarre donc dès le 25 août avec une ambition claire : offrir chaque jour des hits, des moments de convivialité et des expériences originales, en studio comme sur le terrain.