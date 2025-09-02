Une rentrée "Feel Good" sur Radio Contact

Dès 06h, les auditeurs retrouvent Maria, Olivier, Valentino et Gary pour le "Good Morning". L’émission matinale revient avec son lot de nouveautés, dont une version repensée du "Quiz Express" permettant de gagner des montants en cash inédits. De nouveaux rendez-vous, des émissions spéciales et l’énergie de l’équipe rythmeront la tranche. Premier événement de terrain annoncé : le "Grand Barbecue du Good Morning" lce 3 septembre à Durbuy, où 100 auditeurs partageront un moment privilégié avec les animateurs.

L’après-midi, David Antoine reprend les commandes du "15/19" avec son équipe. Entre musique, humour et bonne humeur, l’émission propose un dispositif inédit en collaboration avec VisitWallonia : "Les planques du 15/19".



Réalisée depuis un lieu tenu secret, l’émission invite les auditeurs à identifier l’endroit grâce aux indices donnés à l’antenne.

