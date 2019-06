Une nouvelle saison sur Fun Radio pour Bruno Guillon

"Nous reviendrons à la rentrée sur Fun Radio. Peut-être même que l’on fera deux années supplémentaires, sur Fun Radio, pour arriver à dix années de Bruno Dans La Radio. Donc, ça c’est la bonne nouvelle. Donc, soyez rassurés, je serai de retour à partir de la fin du mois d’août de cet été. Maintenant la mauvaise nouvelle : cela ne sera pas tout à fait la même équipe. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je ne peux pas vous dire comment pour l’instant mais l’équipe va un peu changer et on vous donnera plus de détails dans les jours qui viennent"."On est là une année supplémentaire sûr, peut-être deux, si ça marche l’année prochaine pourquoi pas… et l’équipe changera un peu à la rentrée mais ne vous inquiétez pas cela ne va pas être non plus une révolution" a déclaré au micro de Fun Radio, Bruno Guillon (voir également ICI ).