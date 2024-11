Une nouvelle mesure de l'audience des podcasts en France

À compter de juillet 2025, le nombre de podcasts français écoutés ou téléchargés sur le territoire national et dans le monde sera produit via une plateforme de mesure unique et commune opérée par l’ACPM qui certifiera les logs de tous les éditeurs de podcasts, qu’ils souscrivent à la mesure de Médiamétrie ou à celle de l’ACPM. Chacun des deux partenaires conservera son propre périmètre d’acteurs mesurés pour la restitution, l’analyse de résultats et la communication.