Une nouvelle édition du SwissRadioDay

Conférences, débats, ateliers permettent de présenter et commenter les nouveautés techniques et de contenus ainsi que l'avenir de la radio. ​SRG SSR et les radios privées (VSP & RRR) organisent conjointement le SwissRadioDay depuis 1999. C'est le seul événement ouvert aux représentants de toutes les régions linguistiques du pays à être entièrement consacré à la radio. Les associations Unikom et digris (réseau DAB+) sont aussi de la partie. Swisscom Broadcast est depuis de nombreuses années le Presenting Partner du SwissRadioDay également parrainé par SUISA, Swissperform, SwissMediaCast, IFPI et Audion.

SwissRadioDay est organisé par Darryl von Däniken pour RadioEvents GmbH, société commune à SRG-SSR, VSP et RRR.