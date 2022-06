Une nouvelle édition du SwissRadioDay prévue en août

Le SwissRadioDay se positionne comme le rendez-vous majeur de l'industrie radiophonique suisse. Décideurs, producteurs, animateurs et autres personnes intéressées par la radio viennent depuis deux décennies en nombre au SwissRadioDay et en ont fait l'événement phare de l'année radiophonique. Conférences, débats, ateliers permettent de présenter et commenter les nouveautés techniques et de contenus ainsi que l'avenir de la radio. Swisscom Broadcast est depuis de nombreuses années le Presenting Partner du SwissRadioDay également parrainé par SUISA, Swissperform, SwissMediaCast, IFPI et Audion.