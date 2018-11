Une collecte de jouets par Nostalgie Belgique

Grâce à la générosité des auditeurs, en 2017, 20 tonnes de jouets avaient été récoltées et 8 500 bambins en avaient profité. "Nous espérons pouvoir apporter du bonheur à encore plus de familles en 2018, via l’association Arc-en-Ciel qui redistribuera les jouets partout en Belgique" explique la station belge de N-Group. "Si vos enfants font partie d’un mouvement de jeunesse, leur unité peut récolter un maximum de piles usagées et les apporter du 3 au 8 décembre dans leur région. L’unité en rapportant le plus se verra remettre un chèque de 500 euros. Grâce à cette récolte, notre partenaire Bebat participera également à la rénovation du centre de vacances pour enfants de l’association Arc-en-Ciel".