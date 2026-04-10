Une année 2025 sans grands événements qui freine les usages sauf en audio digital  €

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L'évolution du temps média mondial entre 2020 et 2026, avec un net ralentissement de la croissance en 2025 (+0.3%) à 57.65 heures hebdomadaires. Rebond attendu en 2026 (+2.4%) dans un contexte de grands événements sportifs et électoraux. Source : PQ Media, Global Consumer Media Usage Forecast 2026-2030
L'évolution du temps média mondial entre 2020 et 2026, avec un net ralentissement de la croissance en 2025 (+0.3%) à 57.65 heures hebdomadaires. Rebond attendu en 2026 (+2.4%) dans un contexte de grands événements sportifs et électoraux. Source : PQ Media, Global Consumer Media Usage Forecast 2026-2030
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Rédigé le Vendredi 10 Avril 2026

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