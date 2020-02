Un vrai succès pour Radio Contact sur les réseaux sociaux

Avec de nombreux contenus originaux exclusifs sous forme de séries, en répondant à tous les messages privés et commentaires, Radio Contact revendique être devenue "LA" radio la plus connectée. Maintenant, les auditeurs peuvent régulièrement suivre les aventures de Mamy Jeanine et Julien Lapraille aux quatre coins de la Belgique dans la série "Food Contact" ou en plein "Carpool Karaoké".

En chiffres, ce sont 8 556 638 personnes qui ont découvert la vidéo de Christophe Maé surprenant une de ses fans grâce à Radio Contact et 2 200 000 qui ont fait connaissance avec le public de Tomorrowland à travers les blagues de Christopher "En mode WTF".