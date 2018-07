Un tutoriel pour prendre en main une console de Lawo

Suite aux succès des versions en anglais et en espagnol, Lawo propose ce tuto en langue française. Bien que le tutoriel explique comment manier une console mc²56 Lawo, l’approche et la philosophie ressemblent fort à celles des autres consoles de la famille mc². Aussi, les notions acquises au cours de ce tutoriel vous permettront de travailler aisément avec une console mc²36, mc²66 ou mc²96. Ces consoles sont d’ailleurs mutuellement compatibles et permettent d’échanger leurs données de production. Pour faciliter l’apprentissage, chaque vidéo se termine par une séquence de questions et de réponses. De plus, les participants ont la possibilité de passer un test à la fin de la série et d’obtenirun diplôme attestant de leurs connaissances.