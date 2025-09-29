Un siècle d’innovations audio condensé dans une frise signée RAJAR

L’infographie met en perspective près de 150 ans d’évolutions dans le domaine de la radio et de l’audio. Sur l’axe du broadcast apparaissent les jalons essentiels, des premières émissions radiophoniques des années 1920 à l’essor de la FM, puis du DAB et du DAB+ plus récemment, sans oublier les formes hybrides et connectées d’aujourd’hui.

En parallèle, l’axe de l’écoute à la demande rappelle que le phonographe, les disques vinyles, les cassettes et le CD ont progressivement cédé la place aux fichiers numériques, au streaming et aux podcasts. La frise montre également la montée en puissance des smartphones et enceintes intelligentes, devenus supports incontournables de l’écoute.