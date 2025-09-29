La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 29 Septembre 2025 - 07:50

Un siècle d’innovations audio condensé dans une frise signée RAJAR


Notez


Publié dans le rapport "AudioTime 2025" par RAJAR, ce visuel propose une frise chronologique des grandes innovations qui ont marqué la radio et l’audio. Des premières diffusions hertziennes aux services à la demande, en passant par le DAB+ et les enceintes connectées, cette timeline illustre un siècle de mutations techniques et d’usages...


Frise chronologique issue du rapport AudioTime 2025 (RAJAR) retraçant les grandes étapes techniques de la radio et de l’audio. Elle illustre la continuité entre la diffusion broadcast et l’émergence des usages à la demande.
Frise chronologique issue du rapport AudioTime 2025 (RAJAR) retraçant les grandes étapes techniques de la radio et de l’audio. Elle illustre la continuité entre la diffusion broadcast et l’émergence des usages à la demande.

Vous aimerez aussi
L’infographie met en perspective près de 150 ans d’évolutions dans le domaine de la radio et de l’audio. Sur l’axe du broadcast apparaissent les jalons essentiels, des premières émissions radiophoniques des années 1920 à l’essor de la FM, puis du DAB et du DAB+ plus récemment, sans oublier les formes hybrides et connectées d’aujourd’hui.
En parallèle, l’axe de l’écoute à la demande rappelle que le phonographe, les disques vinyles, les cassettes et le CD ont progressivement cédé la place aux fichiers numériques, au streaming et aux podcasts. La frise montre également la montée en puissance des smartphones et enceintes intelligentes, devenus supports incontournables de l’écoute. 

Cette représentation visuelle éclaire la manière dont la radio a su s’adapter et conserver sa place centrale dans un univers audio désormais dominé par la convergence entre diffusion linéaire et consommation digitale.
Elle est issue du rapport AudioTime 2025

Tags : audio digital, DAB+, FM, Grande-Bretagne, RAJAR



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 29 Septembre 2025 - 08:20 Un seul round et 901 742 £ pour la radio communautaire au Royaume-Uni €

Lundi 29 Septembre 2025 - 05:35 Audiradio 2025 souligne la force des radios locales italiennes €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication