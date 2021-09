Un record d’audience pour RFI România

Depuis plus de 30 ans, RFI România , filiale installée à Bucarest, diffuse 24 heures sur 24 des programmes en roumain et en français consacrés à l’actualité, à la culture et à la francophonie. Avec une équipe de 25 personnes à Bucarest, 2 journalistes à Paris, et un réseau de correspondants dans le monde, elle assure tous les jours 13 heures de programmes en roumain, avec une priorité donnée à l’information. La chaîne est diffusée en FM en Roumanie à Bucarest, Cluj, Craiova, Iasi, Sibiu et Timisoara, ainsi que dans la capitale de la République de Moldavie, Chisinau. Une cinquantaine d’autres radios à travers le pays reprennent une partie de ses programmes