Un quart des Américains écoutent Spotify chaque jour en 2025 €

La portée quotidienne de Spotify aux États-Unis progresse fortement, passant de 6% des 13 ans et plus en 2015 à 25% en 2025, soit une hausse mesurée de 317% sur dix ans. Cette évolution illustre la montée en puissance de l’audio en streaming dans les usages quotidiens, telle qu’observée par l’étude "Share of Ear". © Edison Research
- ⛬ MENU
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub