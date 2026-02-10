La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

La portée quotidienne de Spotify aux États-Unis progresse fortement, passant de 6% des 13 ans et plus en 2015 à 25% en 2025, soit une hausse mesurée de 317% sur dix ans. Cette évolution illustre la montée en puissance de l’audio en streaming dans les usages quotidiens, telle qu’observée par l’étude "Share of Ear". © Edison Research
Un quart des Américains écoutent Spotify chaque jour en 2025
Rédigé le Mardi 10 Février 2026

