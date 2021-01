Un podcast dédié à l'artisanat lancé par CMA France

Être artisan en 2021, ça veut dire quoi ? Ébénistes, pâtissiers, fleuristes, peintre, shapper… qu’ils soient apprentis, anciens cadres en reconversion, ils sont des milliers à s’engager dans des métiers de passion, qui font vivre les centres-villes et bourgs. Les 1.3 million d’entreprises artisanales peuvent compter sur les 11 000 experts des chambres de métiers et de l’artisanat pour les aider à se réinventer et à s’adapter en permanence.

La série "Faire Savoir" à vocation à parler au plus grand nombre… en partant en immersion totale dans l’univers d’un artisan. De belles histoires à découvrir dans cette série de podcasts officiellement lancée ce 29 janvier, dans le cadre de la semaine de l’apprentissage dans l’artisanat...