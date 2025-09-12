Un outil gratuit pour comprendre l’écosystème radio en Belgique

Dans un pays multilingue et fragmenté comme la Belgique, identifier les bons interlocuteurs médiatiques est souvent complexe. Pour la première fois, l’agence Nonante Cinq met à disposition un poster gratuit qui cartographie l’ensemble du paysage médiatique belge. L’initiative offre une vision d’ensemble claire et actualisée, où la radio et l’audio digital tiennent une place de premier plan.
Le poster répertorie les principales stations nationales, locales et thématiques. NRJ, Bel RTL, Nostalgie, VivaCité, Radio Contact, Fun Radio, Tipik ou encore Studio Brussel figurent parmi les références majeures. À leurs côtés, de nombreuses stations régionales confirment l’importance de l’ancrage local. Cette diversité illustre un marché radiophonique particulièrement vivant, qui répond à des attentes multiples en matière de musique, d’information et de divertissement.
Le poster répertorie les principales stations nationales, locales et thématiques. NRJ, Bel RTL, Nostalgie, VivaCité, Radio Contact, Fun Radio, Tipik ou encore Studio Brussel figurent parmi les références majeures. À leurs côtés, de nombreuses stations régionales confirment l’importance de l’ancrage local. Cette diversité illustre un marché radiophonique particulièrement vivant, qui répond à des attentes multiples en matière de musique, d’information et de divertissement.
Vous aimerez aussi
-
La RTBF mise sur le solaire pour réduire son empreinte carbone
-
Radio Contact décline "La Playlist de Tonton" en jeu de société
-
Radio Contact amplifie son positionnement "Feel Good" en Belgique
-
Bel RTL : une nouvelle saison et un nouveau studio
-
NRJ Belgique mobilise ses auditeurs pour une rentrée solidaire
L’initiative de Nonante Cinq s’adresse directement aux responsables communication, aux agences média et aux annonceurs. Elle permet de visualiser les grands groupes – RTL Belgium, RTBF, NGroup, DPG Media ou Mediahuis – et d’identifier les canaux les plus adaptés pour toucher chaque cible. Dans ce contexte, la radio demeure un vecteur incontournable de diffusion, renforcé par ses prolongements digitaux. La cartographie met également en avant le développement des offres numériques. La plupart des radios proposent désormais des webradios thématiques et des déclinaisons digitales, qui prolongent l’expérience au-delà de la FM et du DAB+. Ces initiatives témoignent d’une adaptation continue aux nouveaux usages et renforcent la présence des marques radiophoniques sur l’ensemble des supports audio.
Disponible en téléchargement libre, la nouvelle cartographie réalisée par Nonante Cinq est conçue pour évoluer au rythme des transformations du secteur. Elle est accessible ICI.