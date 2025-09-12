Un outil gratuit pour comprendre l’écosystème radio en Belgique

L’initiative de Nonante Cinq s’adresse directement aux responsables communication, aux agences média et aux annonceurs. Elle permet de visualiser les grands groupes – RTL Belgium, RTBF, NGroup, DPG Media ou Mediahuis – et d’identifier les canaux les plus adaptés pour toucher chaque cible. Dans ce contexte, la radio demeure un vecteur incontournable de diffusion, renforcé par ses prolongements digitaux. La cartographie met également en avant le développement des offres numériques. La plupart des radios proposent désormais des webradios thématiques et des déclinaisons digitales, qui prolongent l’expérience au-delà de la FM et du DAB+. Ces initiatives témoignent d’une adaptation continue aux nouveaux usages et renforcent la présence des marques radiophoniques sur l’ensemble des supports audio.