Un nouvel épisode du podcast "Des ondes Vocast"

Côté musicale, Marion, animatrice sur Chérie FM, partage les coulisses de "Sample et Funky", une chronique qui apporte une touche de fraîcheur à la station féminine du groupe NRJ. "Des Ondes Vocast" s'intéresse également à l'écoute de la radio dans les trains, soulevant des questions sur les habitudes des voyageurs, la connectivité et l'accessibilité des ondes en mobilité.

Julien Vigier revient avec ses "Carnets d’Écoute", mettant en lumière deux productions : "50 States" de Quotidien et "On Tisse la Toile" de Pénélope Boeuf. Il partage aussi son coup de coeur pour Maxime, animateur de Skyrock, dont l'énergie et le style marquent l'antenne.