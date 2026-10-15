Un nouveau podcast sur trois est généré par l'IA €

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Le nombre de nouveaux podcasts créés chaque mois recule entre octobre 2025 et septembre 2026, après un pic en janvier 2026. Le graphique distingue les podcasts créés par des humains (rouge) et les faux podcasts générés par IA retirés du décompte (gris). Source : Listen Notes, octobre 2025 – octobre 2026.
Le nombre de nouveaux podcasts créés chaque mois recule entre octobre 2025 et septembre 2026, après un pic en janvier 2026. Le graphique distingue les podcasts créés par des humains (rouge) et les faux podcasts générés par IA retirés du décompte (gris). Source : Listen Notes, octobre 2025 – octobre 2026.
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Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026

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