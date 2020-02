Un nouveau "Forum France Culture" à La Sorbonne

Pour la huitième année, France Culture et Sorbonne Université vous proposent un Forum placé sous le signe des savoirs, 4 tables rondes et un entretien de clôture enregistrés en public depuis le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, avec le soutien de la Chancellerie des universités de Paris, ce samedi 29 février de 10h à 17h30. Des gilets jaunes au mouvement contre la réforme des retraites, les derniers mois ont été marqués par une très forte actualité sociale. Des rues des villes de France à l’hémicycle de l’Assemblée nationale, des réseaux sociaux aux hôpitaux et aux gares, de nouveaux conflits sont apparus, d’anciens ont semblé renaître. "2020 : la société face aux conflits", c’est le titre de ce Forum qui proposera un dialogue de clôture en public dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.