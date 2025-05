Un logo, six univers : Médiamétrie clarifie son positionnement

"Avec High trust data, Médiamétrie fait le choix d’une signature qui reflète les nouveaux enjeux de l’entreprise et réaffirme sa valeur fondamentale : la confiance. Une valeur qui constitue un véritable engagement vis-à-vis de l’écosystème média, digital et publicitaire" a expliqué Yannick Carriou, Président-directeur général de Médiamétrie.

Pour 2025, l’institut met l’accent sur la mesure cross-média éditoriale, la performance publicitaire cross-média et le développement d’une mesure spécifique des podcasts, dans la continuité des travaux amorcés sur l’écoute audio digitale. "Pour accompagner ces évolutions, Médiamétrie propose de nouveaux univers d'offres conçus pour plus de clarté, de transparence et d’impact. Nos solutions sont désormais regroupées sous une identité graphique dynamique, avec des univers dédiés, colorés et facilement identifiables" a indiqué Marie Liutkus, directrice de la communication de Médiamétrie