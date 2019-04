Un concert privé par Magnum La Radio

Diva Faune, groupe folk-rock électro, viendra notamment interpréter les tubes "Get up" (8 millions de vues sur Youtube) et "Shine on my way". Un échange avec le public de La Souris Verte est prévu. À retrouver également en première partie de ce show case : Antoine Galey, finaliste de The Voice en 2016 et Alice Fornage, jeune talent local.

Magnum la Radio, première radio des Vosges et première radio à Epinal (source Médiamétrie, médialocales, sept 17-juin 18, du lundi au vendredi de 5h à minuit sur 25-59 ans en audience cumulée).