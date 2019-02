Un clip pour l'équipe de la matinale de Kiss FM

Les paroles de Damien Farsetti, la musique de Erick Ness. L’artiste Claudio Capéo s’est également prêté au jeu et les auditeurs le retrouveront dans le clip. La vidéo disponible sur la page Facebook de la radio est déjà un gros succès. Avec ces images l’équipe du matin a voulu montrer qu'ici tous les matins entre 06h et 09h, tout est "dans la joie". Des auditeurs et auditrices sont également présents dans le clip.

D'ailleurs, le chanteur Claudio Capéo reste fidèle à Kiss FM puisque ce vendredi à 19h, il sera en showcase privé à l'Allianz Riviera de Nice. Il viendra avec ses musiciens pour un événement exceptionnel. Un rendez vous qui va réunir 400 auditeurs et auditrices dans le Salon présidentiel du Stade de Nice.