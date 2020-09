Un bateau aux couleurs de Radio Free Dom

L'an passé, Thibaut Lefévère, un jeune entrepreneur des Avirons, petite ville du sud de l’île de La Réunion et charpentier bois de son état, est venu rencontrer l'équipe de Radio Free Dom. Il cherchait un sponsor pour participer à la Normandy Channel Race. Son but était de faire connaître son association "Hisse Un Arbre" qui œuvre pour la plantation d’arbres endémiques à La Réunion. La première opération aura d'ailleurs lieu le 19 septembre prochain au Lycée Jean Joly à la Rivière Saint-Louis, dans le sud de l’île. "L’idée qu’on puisse parler de La Réunion, petite île de l’Océan Indien, via une course nautique à dimension internationale avait de quoi séduire" souligne Free Dom. Résultat : un voilier de 12 mètres (un Class 40) aux couleurs de Radio Free Dom qui va fendre le vent et l’eau pendant plusieurs jours à l'occasion de cette compétition.