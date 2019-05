Un Virgin Radio Live à Bordeaux

Le 24 mai prochain, il faudra être à Bordeaux pour le Virgin Radio Live ! Pourquoi ? "Tout simplement parce que les plus grands artistes Pop Rock Electro de Virgin Radio viennent faire la fête avec vous sur la Place des Quinconces : Mika, Ofenbach, Tom Walker, Cassius seront tous là pour vous faire vivre une soirée de folie au beau milieu de Bordeaux" explique Virgin Radio.

Les auditeurs peuvent d'ores et déjà gagner leurs places en écoutant Virgin Radio et sur VirginRadio.fr.