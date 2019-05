Mardi 21 mai RFM invite ses auditeurs à assister un à RFM Music Live qui se déroulera au Théâtre du Casino Barrière à Bordeaux. Sur scène, la radio a invité Clara Luciani, Claudio Capéo, Kendji Girac et Marc Lavoine. Les auditeurs peuvent gagner leurs invitations avec Patrick Le Gac sur RFM Gironde et sur la page Facebook RFM Gironde pour ce concert 100 % réservé aux auditeurs de RFM à Bordeaux (99.6) et à Arcachon (99.7).