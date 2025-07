UN DERNIER NUMÉRO, MAIS PAS UNE DERNIÈRE LIGNE

Après quinze ans de parution mensuelle, La Lettre Pro de la Radio tourne une page, sans refermer le livre. Ce dernier numéro papier marque une transition vers une formule 100 % numérique, hebdomadaire et toujours engagée. Une nouvelle étape qui s’ouvre, l’occasion aussi de redécouvrir plus de 173 unes qui ont accompagné et nourri la profession depuis 2011.